"Даже рядом не стоят". Трамп заявил, что навредил ИГИЛ больше других лидеров США

Глава Белого дома Дональд Трамп, комментируя вывод части американских войск из Сирии, подчеркнул роль США в борьбе с террористами в арабской стране.

— Я нанёс больше ущерба ИГИЛ*, чем все недавние президенты. Даже рядом не стоят! — написал Трамп в Twitter.

Как ранее сообщал Лайф, Трамп в своём недавнем обращении к нации заявил о выводе американских войск из Сирии и о победе США над ИГИЛ.

Глава Белого дома также добавил, что США в Сирии "проделали работу" по борьбе с терроризмом за Россию и другие страны.

* Деятельность организации запрещена в России по решению Верховного суда.