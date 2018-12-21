"Проукраинское единство". Порошенко поддержал продление санкций ЕС против России

По его мнению, такое решение Евросоюза накануне Нового года и Рождества является символичным.

Президент Украины Пётр Порошенко поддержал продление Евросоюзом санкций в отношении отдельных секторов российской экономики. Своё сообщение он оставил в "Фейсбуке".

— После моих встреч в Брюсселе на прошлой неделе на полях Европейского совета я поверил, что проукраинское единство в ЕС остаётся непреклонным и цена агрессии будет расти для Кремля, — написал Порошенко.

Кроме того, он отметил, что продление санкций накануне Нового года и Рождества является символичным. Но настоящая битва, по мнению украинского лидера, впереди, потому что "Кремль активно готовится к попытке реванша на Украине и созданию в Европе альтернативных ценностей".

Как уже сообщал Лайф, Совет Евросоюза продлил экономические санкции в отношении отдельных секторов российской экономики до 31 июля 2019 года.