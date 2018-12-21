"Идут на поводу у американцев". В Совфеде оценили продление санкций ЕС против РФ

Сенатор Владимир Джабаров выразил мнение, что продление на шесть месяцев антироссийских санкций ЕС было ожидаемым.

По словам Джабарова, Евросоюз "идёт на поводу у американцев, старается им понравиться", но при этом понимает бесперспективность этого решения и терпит убытки.

Также сенатор подчеркнул, что ситуация с продлением санкций не изменится до тех пор, пока на Украине к власти не придёт "нормальный президент".

— Санкции будут продлеваться. К ним мы уже адаптировались, привыкли и не замечаем. Будем надеяться только на себя, — добавил в интервью RT Джабаров.

Как ранее писал Лайф, ЕС продлил санкции в отношении отдельных секторов экономики РФ до 31 июля 2019 года. Данные ограничения были впервые введены в 2014 году, после чего продлеваются каждые полгода. Также сообщалось, что в Госдуме не удивились продлению санкций ЕС.