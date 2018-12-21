"Неадекватность". В уральской больнице объяснили, почему пациент лежал на полу

Медики заверили, что матрас в кучу разорванных кусков ваты больной превратил сам, поскольку сложная операция повлияла на его психику.

Пациент медсанчасти в городе Усть-Катав под Челябинском сам устроил в палате беспорядок, снятый на видео, заявила врач Татьяна Ревельская в эфире местного телеканала.

— В результате того, что было большое вмешательство на головной мозг, у него наблюдался психоорганический синдром, выражающийся в неадекватности в поведении, он падал с кровати, вырывал провода, разбил раковину, — рассказала она.

Медик добавила, что персоналу клиники пришлось экстренно убирать осколки и перекрывать в палате воду, чтобы обезопасить пациента от последствий таких приступов. Кроме того, по её словам, в момент записи видеоролика больного как раз готовили к переводу в другую палату.

Как ранее писал Лайф, в Интернете опубликовали скандальное видео, на котором пациент после трепанации черепа лежит на полу среди мусора. В кадре видно, что в палате нет ни одной кровати, вместо неё — лишь грязный матрас.