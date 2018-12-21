"Осчастливила многие страны". Постпред США в ООН Никки Хейли потеряла голос

Постоянный представитель США в ООН Никки Хейли сильно простудилась и решила сообщить об этом миру через соцсети.

— Я проснулась сегодня утром и потеряла голос. Я уверена, что это сделает счастливыми многие страны, — написала она в Twitter.

Эту публикацию она разместила с хештегом "Муж такое любит".

Как писал Лайф, в октябре Хейли объявила о своём уходе в отставку. Среди её возможных преемников упоминали экс-советницу президента США Дональда Трампа Дину Пауэлл, посла США в Канаде Келли Крафт и представителя Госдепа Хизер Нойерт.