Турция поддержала вывод войск США из Сирии

Турецкие власти поддержали решение США о выводе войск из Сирии. Об этом заявил министр иностранных дел республики Мевлют Чавушоглу.

— Мы приветствуем решение США о выводе войск из Сирии. Теперь нельзя допустить образования вакуума в Сирии, — передаёт слова министра телеканал NTV.

Чавушоглу также отметил, что Турция выступает за территориальную целостность Сирии, и выразил уверенность в окончательной победе над ИГИЛ*.

Напомним, 19 декабря президент США Дональд Трамп приказал вывести американские войска из Сирии в связи с "победой США над террористами".

* Деятельность организации запрещена в России по решению Верховного суда.