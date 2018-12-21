"Хорошие люди и футболисты". Глушаков вступился за Кокорина и Мамаева

По мнению полузащитника "Спартака", игроки, находящиеся сейчас в СИЗО, "очень переживают и всё осмыслили".

Капитан московского "Спартака" Денис Глушаков выразил слова поддержки находящимся в СИЗО футболистам Павлу Мамаеву и Александру Кокорину.

По словам Глушакова, находящиеся под стражей игроки "очень переживают и всё осмыслили".

— Им желаю, чтобы всё это быстрее закончилось и играли в футбол, потому что они хорошие люди и футболисты, — сказал полузащитник "Спартака" в интервью Андрею Малахову для программы "Прямой эфир".

Напомним, Кокорин и Мамаев устроили драку с водителем телеведущей Первого канала. Также у спортсменов произошёл конфликт с чиновником Минпромторга и руководителем НАМИ. Первоначально Кокорин и Мамаев были арестованы до 8 декабря по обвинению в хулиганстве, но суд продлил их арест ещё на два месяца.