Школьник в Москве насыпал на голову одноклассника красный перец

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Школьник в Москве насыпал на голову одноклассника красный перец

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Фото: © Pixabay/Devanath

Учащийся одной из школ московского района Строгино насыпал на голову одноклассника красный перец. Об этом сообщает "Московский комсомолец".

По данным газеты, на перемене хулиган захватил в "замок" тело мальчика и обмазал его лицо жгучим молотым перцем.

— Этот мальчик всех уже достал. Он в два раза выше моего внука. Это хорошо, что перец не попал в глаза, врачи сказали, что он (внук. — Прим. Лайфа) мог потерять зрение. Сейчас с ним всё в порядке. Завтра пойдёт в школу, — рассказала бабушка пострадавшего.

Отмечается, что хулиган был оставлен на второй год из-за неуспеваемости и постоянно терроризирует весь класс.

К настоящему моменту с обидчиком была проведена профилактическая беседа. Решается вопрос о постановке "школьного террориста" на учёт.

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