Школьник в Москве насыпал на голову одноклассника красный перец

Учащийся одной из школ московского района Строгино насыпал на голову одноклассника красный перец. Об этом сообщает "Московский комсомолец".
По данным газеты, на перемене хулиган захватил в "замок" тело мальчика и обмазал его лицо жгучим молотым перцем.
— Этот мальчик всех уже достал. Он в два раза выше моего внука. Это хорошо, что перец не попал в глаза, врачи сказали, что он (внук. — Прим. Лайфа) мог потерять зрение. Сейчас с ним всё в порядке. Завтра пойдёт в школу, — рассказала бабушка пострадавшего.
Отмечается, что хулиган был оставлен на второй год из-за неуспеваемости и постоянно терроризирует весь класс.
К настоящему моменту с обидчиком была проведена профилактическая беседа. Решается вопрос о постановке "школьного террориста" на учёт.
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