Последователи "жёлтых жилетов" вышли на улицы Португалии

Демонстранты требуют увеличения минимального размера оплаты труда и пересмотра налоговой политики страны.

Несколько сотен последователей движения "жёлтых жилетов" 21 декабря устроили демонстрацию на улицах Португалии с целью перекрыть движение.

Again & again - #resistance against the elites is growing all over Europe#Portugal: Dozens of #YellowVests demonstrators manage to block the Marqués de Pombal roundabout in #Lisbon, key to access the city center #GiletsJaunes#YellowJacketspic.twitter.com/CW8NH7evSg — Compact News (@NewsCompact) 21 декабря 2018 г.

Отмечается, что в центре Лиссабона около сотни человек вступили в столкновения с полицией, а в городе Брага участники акции перекрыли движение на нескольких улицах.

— Движение не связано ни с какой политической партией. Мы просто хотим сказать правительству, что устали от коррупции и налогов, устали платить за поддержку политического класса, — рассказала журналистам Reuters одна из участниц демонстрации.

По предварительным данным, люди вышли на улицы, требуя увеличения минимального размера оплаты труда и пересмотра налоговой политики.

Как ранее сообщал Life, движение "жёлтых жилетов", зародившееся во Франции, к настоящему моменту поддержали в Бельгии, Нидерландах, Израиле, Великобритании, Черногории и других странах.