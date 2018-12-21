Последователи "жёлтых жилетов" вышли на улицы Португалии

Читайте также

Последователи "жёлтых жилетов" вышли на улицы Португалии

198
Демонстранты требуют увеличения минимального размера оплаты труда и пересмотра налоговой политики страны.

Несколько сотен последователей движения "жёлтых жилетов" 21 декабря устроили демонстрацию на улицах Португалии с целью перекрыть движение.

Отмечается, что в центре Лиссабона около сотни человек вступили в столкновения с полицией, а в городе Брага участники акции перекрыли движение на нескольких улицах.

— Движение не связано ни с какой политической партией. Мы просто хотим сказать правительству, что устали от коррупции и налогов, устали платить за поддержку политического класса, — рассказала журналистам Reuters одна из участниц демонстрации.

По предварительным данным, люди вышли на улицы, требуя увеличения минимального размера оплаты труда и пересмотра налоговой политики.

Как ранее сообщал Life, движение "жёлтых жилетов", зародившееся во Франции, к настоящему моменту поддержали в Бельгии, Нидерландах, Израиле, Великобритании, Черногории и других странах.

Главные новости дня читайте в нашем паблике Вконтакте

  • Популярные
  • По времени
Похоже, что вы используете блокировщик рекламы :(
Чтобы пользоваться всеми функциями сайта, добавьте нас в исключения!
как отключить
×