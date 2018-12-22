СМИ: После ухода Мэттиса в Пентагоне может произойти ряд отставок

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СМИ: После ухода Мэттиса в Пентагоне может произойти ряд отставок

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Фото: © РИА Новости/Григорий Сысоев

Некоторые высокопоставленные сотрудники Пентагона могут подать в отставку вслед за министром обороны Джеймсом Мэттисом. Об этом сообщает Fox News со ссылкой на свои источники в ведомстве.

Отмечается, что сам "Бешеный пёс" принял решение покинуть свой пост из-за несогласия с приказом президента США Дональда Трампа вывести войска из Сирии.

Напомним, ранее Трамп написал в своём "твиттере", что министр обороны США покинет Пентагон в феврале.

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