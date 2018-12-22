"Повторите кто может". Голая Волочкова снова окунулась в ледяную купель — видео

Известная балерина Анастасия Волочкова выложила видео с купанием в ледяной купели, призвав подписчиков в "Инстаграме" следовать её примеру.

— Пока вы паритесь над моей личной жизнью — я парюсь в бане и окунаюсь в ледяную купель, — произнесла на видео светская львица.

Разбив лёд в купели, балерина, прикрываясь веником, погрузилась в ледяную воду. При этом Волочкова не скрывала, что ей очень холодно.

— Повторите мой опыт, пожалуйста, кто может, — обратилась она к подписчикам.

Стоит отметить, что Волочкова ранее уже шокировала своих подписчиков откровенными фото в купели. Также обнажённая балерина сделала шпагат на снегу.