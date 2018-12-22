Учёные назвали три возраста самых одиноких людей

Большинство людей чувствуют себя одиноко в возрасте 25–30 лет, а также после 50 и после 80, заявили учёные из Калифорнийского университета в Сан-Диего. Результаты их исследования опубликованы в International Psychogeriatrics.

По мнению экспертов, на третьем десятке люди часто отгораживаются от окружающих из-за недовольства собой: им кажется, что они выбрали в жизни неправильный путь, в то время как друзья и знакомые приняли более правильные решения.

Когда человеку исполняется 50–55 лет, у него появляются проблемы со здоровьем, из-за чего возникают мысли о смерти. А в совсем преклонном возрасте душевное состояние может ухудшить потеря близкого человека и собственная физическая слабость.

Исследователи также выяснили, какие люди меньше других подвержены одиночеству. Специалисты заявили, что более позитивных и общительных объединяет "мудрость", которая проявляется как терпимость, способность устанавливать прочные связи с обществом и владеть своими эмоциями.