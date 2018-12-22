Провалился под лёд. В Москве спасли такси, упавшее в реку — видео

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Провалился под лёд. В Москве спасли такси, упавшее в реку — видео

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В Москве на Русаковской набережной мчавшийся на большой скорости водитель "Яндекс. Такси" не справился с управлением и, проломив ограждение, вылетел в реку Яузу.

Как стало известно Лайфу, в легковушке находился только водитель, оказавшийся заблокированным в авто. Оперативно прибывшие спасатели вытащили мужчину и передали медикам.

По предварительной информации, водитель находился в нетрезвом состоянии. Обстоятельства происшествия выясняются.

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