Провалился под лёд. В Москве спасли такси, упавшее в реку — видео

В Москве на Русаковской набережной мчавшийся на большой скорости водитель "Яндекс. Такси" не справился с управлением и, проломив ограждение, вылетел в реку Яузу.

Как стало известно Лайфу, в легковушке находился только водитель, оказавшийся заблокированным в авто. Оперативно прибывшие спасатели вытащили мужчину и передали медикам.

По предварительной информации, водитель находился в нетрезвом состоянии. Обстоятельства происшествия выясняются.