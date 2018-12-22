В США зачатые в один день близнецы родились с разницей в 15 лет

Дети живут в разных семьях, но на свет появились от одних и тех же биологических родителей.

Братья-близнецы Алекс и Курт Джонсон из штата Миннесота встретились со своими младшими братьями и сёстрами, которые родились почти через 15 лет в других семьях. Об этом пишет New York Post.

У всех детей одни и те же биологические родители — Мэри и Рэнди Джонсон. Супругам долго не удавалось зачать детей, и в 2002 году они прибегли к искусственному оплодотворению. Два эмбриона пересадили будущей матери, а ещё 12 заморозили.

В следующем году родились двое сыновей. Спустя несколько лет семье снова захотелось пополнения, однако врачи запретили Мэри рожать. И тогда пара решила пожертвовать свои эмбрионы в Национальный центр эмбрионального донорства США.

Вскоре биологическим материалом воспользовались две другие семьи. Год назад на свет появились два мальчика по имени Маттиас и Джеймс Гарднер, а ещё через полгода девочки — Элианна и Алиса Хефнер.

Все три семейства поддерживают отношения друг с другом и намерены вместе отпраздновать предстоящее Рождество.