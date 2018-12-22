Неизданный альбом группы "Кино" выпустят в Санкт-Петербурге

Песни были записаны в 1986 году, но тогда их решили не публиковать. Теперь реставраторы восстановили исходные материалы.

Ранее неизвестный альбом группы "Кино" "Любовь — это не шутка" впервые увидит свет в Петербурге спустя 32 года после создания, пишет "Фонтанка".

Как сообщил изданию глава звукозаписывающей компании Maschina Records Максим Кондрашов, песни издадут именно такими, какими были записаны в 1986 году. Оригинальная мастер-лента, по его словам, с тех пор хранилась у басиста группы Игоря Тихомирова.

— Альбом писали на студии Алексея Вишни, но тогда решили не публиковать запись. Она не очень понравилась самой группе, — рассказал Кондрашов.

Он добавил, что после трагической гибели лидера группы часть композиций всё-таки выпустили в сборнике "Неизвестные песни Виктора Цоя". Теперь их впервые объединят на отдельном носителе.

Отмечается, что альбом "Любовь — это не шутка" можно будет послушать на виниле, компакт-кассете и CD.