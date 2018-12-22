Цукерберг возглавил рейтинг самых невезучих миллиардеров по версии Forbes

Основатель "Фейсбука" Марк Цукерберг возглавил рейтинг самых невезучих миллиардеров по версии американского журнала Forbes.

По данным издания, в минувшем году череда скандалов и разбирательств, связанных с утечками данных пользователей, повлияла на репутацию Facebook и лишила Марка Цукерберга $18,8 млрд.

Отмечается, что Цукерберг стал единственным американцем в списке "лузеров" года — больше половины вошедших в топ-10 являются выходцами из стран Азии.

Список самых успешных миллиардеров года возглавил генеральный директор Amazon Джефф Безос, чьё состояние увеличилось на $27,9 миллиарда в уходящем году. Вторым в списке стал основоположник японского бренда Uniqlo Тадаси Янаи, третьим — президент "ЛУКойла" Вагит Алекперов. В десятку также вошли Леонид Михельсон и Геннадий Тимченко.