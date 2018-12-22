Москвичей призвали не украшать ели на природных территориях

Экологи призвали жителей столицы не украшать ёлки на городских природных территориях к Новому году. Об этом сообщает РИА "Новости".
Как рассказали агентству в департаменте природопользования и охраны окружающей среды, развешивание украшений запрещено по санитарным правилам.
Также в сообщении указывается, что подобные самовольные действия столичных жителей запрещены законом города Москвы "Об особо охраняемых природных территориях".
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