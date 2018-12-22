Москвичей призвали не украшать ели на природных территориях

Читайте также

Москвичей призвали не украшать ели на природных территориях

10

Фото © РИА "Новости"/Кирилл Каллиников

Экологи призвали жителей столицы не украшать ёлки на городских природных территориях к Новому году. Об этом сообщает РИА "Новости".

Как рассказали агентству в департаменте природопользования и охраны окружающей среды, развешивание украшений запрещено по санитарным правилам.

Также в сообщении указывается, что подобные самовольные действия столичных жителей запрещены законом города Москвы "Об особо охраняемых природных территориях".

Главные новости дня читайте в нашем паблике Вконтакте

  • Популярные
  • По времени
Похоже, что вы используете блокировщик рекламы :(
Чтобы пользоваться всеми функциями сайта, добавьте нас в исключения!
как отключить
×