Москвичей призвали не украшать ели на природных территориях

Экологи призвали жителей столицы не украшать ёлки на городских природных территориях к Новому году. Об этом сообщает РИА "Новости".

Как рассказали агентству в департаменте природопользования и охраны окружающей среды, развешивание украшений запрещено по санитарным правилам.

Также в сообщении указывается, что подобные самовольные действия столичных жителей запрещены законом города Москвы "Об особо охраняемых природных территориях".