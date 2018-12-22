СМИ: ВМС Ирана запустили ракеты возле американского авианосца

ВМС Ирана произвели запуск ракет в Персидском заливе около американского атомного судна USS John C. Stennis и сопровождающих его кораблей.

Отмечается, что около 30 иранских кораблей сопровождали авианосец John C. Stennis, впервые вошедший в Персидский залив после выхода Вашингтона из ядерного соглашения с Тегераном.

— Корабли иранской Революционной гвардии сопровождали "Стеннис" и его ударную группу, в какой-то момент выпустив неподалёку от него ракеты и подняв в воздух дрон, — пишет Associated Press.

При этом уточняется, что с помощью беспилотника представители иранской стороны пытались снять авианосец на видео.

Как ранее сообщал Лайф, группа кораблей ВМС США во главе с атомным авианосцем John C. Stennis вошла в Персидский залив. Это первый заход судна после выхода США из ядерного соглашения с Ираном в мае 2018 года.