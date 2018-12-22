Американская разведка обвинила РФ и Китай во вмешательстве в выборы 2018 года

Директор Национальной разведки США Дэниел Коутс заявил, что Россия, Китай и Иран якобы вмешивались в промежуточные выборы в США в текущем году. Об этом сообщает РИА "Новости".

— Россия и другие страны, включая Китай и Иран, проводили операции по оказанию влияния и пропагандистские кампании, направленные против США, для продвижения собственных стратегических интересов, — резюмировал Коутс.

Он рассказал, что соответствующий доклад о "вмешательстве" ведомство представит министерству внутренней безопасности и генпрокуратуре Штатов. В случае, если выводы разведки подтвердятся — может последовать автоматическое введение санкций согласно закону "О противодействии противникам Америки через санкции".

При этом в заявлении Коутса отмечается, что разведка не давала оценку последствиям "вмешательства", а также не нашла свидетельств влияния на сами итоги промежуточных выборов.

Стоит отметить, это не первые громкие заявления главы американской национальной разведки относительно якобы вмешательства Москвы в выборы США. Ранее он заявлял, что Россия якобы ведёт "повсеместную пропагандистскую кампанию", чтобы "ослабить и рассорить Америку".