Британский спецназ освободил захваченное мигрантами судно

Спецназ ВМС Великобритании взял штурмом итальянское грузовое судно Grande Tema. Соответствующее распоряжение дала премьер-министр страны Тереза Мей, пишет The Sun.

Сообщается, что корабль захватила группа мигрантов, незаконно проникших на борт. По данным СМИ, судно следовало из Нигерии. Четверо нелегалов спрятались в каютах и ждали приближения корабля к берегам Великобритании. В нужный момент они вышли наружу и, вооружившись подручными средствами, пригрозили экипажу расправой, если капитан не направит судно к берегу.

Отмечается, что оружия у захватчиков не было, а моряки успели укрыться в безопасном месте. Штурм продлился всего 25 минут. Никто во время спецоперации не пострадал. Мигранты арестованы.