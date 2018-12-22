Гражданина Китая задержали за промышленный шпионаж в США

В США задержали китайца, которого обвиняют в хищении представляющей коммерческую тайну информации у американской нефтяной компании, сообщает РИА "Новости".

Отмечается, что в этой организации гражданин КНР Хунцзинь Тан, находящийся в Штатах 12 лет, работал.

По мнению следствия, китаец украл информацию, которая связана с неким продуктом стоимостью более одного миллиарда долларов у работодателей и хотел использовать похищенное для компании из Китая, где Тану была предложена работа.

При этом помощник главы минюста США Джон Демерс отметил, что "слишком часто данные кражи совершаются китайским правительством или китайскими компаниями". Он подчеркнул, что американская сторона намерена жёстко пресекать все попытки промышленного шпионажа и кражи интеллектуальной собственности.