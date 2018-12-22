США выделят Украине $10 млн после инцидента в Керченском проливе

Деньги предложили направить на укрепление военно-морского потенциала страны. В этом обещали также помощь Великобритания и Литва.

Соединённые Штаты Америки выделят Украине помощь в размере 10 млн долларов, сообщил глава пресс-службы Госдепартамента Роберт Палладино.

— Мы делаем это совместно с Литвой и Великобританией, которые также планируют увеличить помощь Украине в области безопасности, — цитирует его РИА "Новости".

Отмечается, что деньги станут дополнительной помощью Киеву после инцидента в Керченском проливе.

Как подчеркнул госсекретарь США Майк Помпео, Вашингтон ответил на якобы "опасную эскалацию" и "необоснованные действия" со стороны Москвы.

Палладино также призвал Россию вернуть Украине задержанные корабли и держать пролив и Азовское море открытыми для транзита судов в украинские порты.

Напомним, 25 ноября 2018 года три корабля ВМС Украины нарушили российскую границу. Их вскоре задержали, а экипажи арестовали. На допросе моряки признались в совершении провокации.