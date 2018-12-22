В Лондоне арестовали подозреваемых в срыве работы аэропорта Гатвик

Двух человек арестовали по обвинению в нарушении порядка в аэропорту Гатвика. Об этом сообщает в Twitter полиция графства Суссекс.

Отмечается, что рейсы задерживали из-за сообщений о двух дронах, которыми удалённо управляли задержанные мужчины.

Таким образом, по мнению правоохранителей, было сорвано около сотни рейсов, из-за чего примерно 100 000 пассажиров не смогли в назначенное время улететь домой в сезон праздников.

Сообщается, что на данный момент разбирательства продолжаются.