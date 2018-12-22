В Вашингтоне неизвестный залез на рождественскую ёлку перед Белым домом

В Вашингтоне неизвестный мужчина забрался на главную рождественскую ель, установленную перед Белым домом. Об этом сообщает телеканал NBC 4.

Отмечается, что мужчина находился в состоянии сильного эмоционального потрясения. Правоохранителям пришлось потратить много времени на переговоры, прежде чем "верхолаз" согласился спуститься.

Как сообщили в городской полиции, после инцидента мужчина был доставлен на освидетельствование в психиатрическую клинику.

В результате происшествия никто не пострадал, однако несколько огней, украшавших ёлку, были сломаны.