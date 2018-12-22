Правительство США частично приостановило работу

Власти не смогли договориться о бюджете на 2019 год. Четверть ведомств осталась без финансирования, в том числе Госдеп и Минфин.

Сенат Конгресса США завершил заседание, так и не приняв решения по бюджету страны на будущий год, пишет The Washington Post.

Это был последний день действия законов, которые обеспечивали финансирование правительства. Фактически это означает, что государство осталось без полного финансирования.

Сообщается, что без денег осталась четверть руководящих ведомств. Среди них Госдепартамент, министерства финансов, торговли, юстиции и внутренней безопасности. Теперь 420 тысячам их сотрудников придётся трудиться на общественных началах, а 380 тысяч госслужащих отправят в вынужденные отпуска, причём тоже без каких-либо выплат.

Соглашения в руководстве США не удалось достичь из-за разногласий по поводу обеспечения безопасности на границе. Американский лидер Дональд Трамп настаивал на выделении $5,7 млрд на возведение стены на границе с Мексикой, но в Сенате это предложение вызвало возражения.

Обсуждение бюджета планируют продолжить в субботу, 22 декабря. Глава Белого дома написал в "Твиттере", что правительство США закроется "на очень долгое время", если демократы продолжат мешать планам строительства стены с Мексикой.