Помпео обсудил с премьером Ирака сотрудничество в борьбе с "остатками" ИГИЛ

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Помпео обсудил с премьером Ирака сотрудничество в борьбе с "остатками" ИГИЛ

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Фото: © РИА "Новости"/Алексей Витвицкий

Госсекретарь США Майк Помпео провёл телефонные переговоры с премьер-министром Ирака Аделем Абделем Махди, сообщила пресс-служба Госдепартамента.

По данным ведомства, речь шла о борьбе с ИГИЛ*. Стороны обсудили поражение террористической организации в Сирии.

— Коалиция продолжит работать в тесном сотрудничестве с иракскими силами безопасности, чтобы победить остатки ИГИЛ, — говорится в сообщении.

Кроме того, Помпео подчеркнул, что США намерены поддерживать территориальную целостность Ирака.

Напомним, ранее глава Белого дома Дональд Трамп заявил о выводе американских войск из Сирии.

*Деятельность организации запрещена в России по решению Верховного суда.

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