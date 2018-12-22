Помпео обсудил с премьером Ирака сотрудничество в борьбе с "остатками" ИГИЛ

Госсекретарь США Майк Помпео провёл телефонные переговоры с премьер-министром Ирака Аделем Абделем Махди, сообщила пресс-служба Госдепартамента.
По данным ведомства, речь шла о борьбе с ИГИЛ*. Стороны обсудили поражение террористической организации в Сирии.
— Коалиция продолжит работать в тесном сотрудничестве с иракскими силами безопасности, чтобы победить остатки ИГИЛ, — говорится в сообщении.
Кроме того, Помпео подчеркнул, что США намерены поддерживать территориальную целостность Ирака.
Напомним, ранее глава Белого дома Дональд Трамп заявил о выводе американских войск из Сирии.
*Деятельность организации запрещена в России по решению Верховного суда.
Главные новости дня читайте в нашем паблике Вконтакте
- Популярные
- По времени