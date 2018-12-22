Британские СМИ назвали "третьей мировой войной" ситуацию в Азовском море

Британская газета The Daily Express написала о начале новой мировой войны из-за конфликта России и Украины. На страницах издания вышла статья с соответствующим заголовком: "Третья мировая война: Россия направляет ракетный корабль в Азов, готовая к решительному столкновению".

В материале указано, что недалеко от Феодосии замечен российский фрегат, который двигался по направлению к Азовскому морю. При этом в статье приводится комментарий официального представителя МИД России Марии Захаровой о том, что корабли отечественного флота в Азове заняты охраной Крымского моста и обеспечением безопасной навигации.

Также в издании отметили, что отношения России и Украины обострились после инцидента в Керченском проливе, однако привели неточные данные о количестве задержанных и пострадавших моряков.

Кроме того, британские журналисты "забыли" указать, что украинские корабли нарушили российскую границу.