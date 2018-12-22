Суд Эквадора отклонил апелляцию Ассанжа по отмене ограничительных мер

Суд в Эквадоре отклонил апелляцию основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа об отмене ограничительных мер.

— Суд подтвердил сегодня законную силу специального протокола, опубликованного Министерством иностранных дел Эквадора в октябре для регулирования проживания Ассанжа в Посольстве Эквадора в Лондоне, — передаёт РИА "Новости" сообщение МИД республики.

Отмечается, что такой вердикт связан с тем, что ограничительные меры "не нарушают никаких конституционных прав Ассанжа".