Суд Эквадора отклонил апелляцию Ассанжа по отмене ограничительных мер

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Суд Эквадора отклонил апелляцию Ассанжа по отмене ограничительных мер

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Фото: © РИА "Новости"/Алекс Макнотон

Суд в Эквадоре отклонил апелляцию основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа об отмене ограничительных мер.

— Суд подтвердил сегодня законную силу специального протокола, опубликованного Министерством иностранных дел Эквадора в октябре для регулирования проживания Ассанжа в Посольстве Эквадора в Лондоне, — передаёт РИА "Новости" сообщение МИД республики.

Отмечается, что такой вердикт связан с тем, что ограничительные меры "не нарушают никаких конституционных прав Ассанжа".

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