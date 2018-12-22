Движение в центре Москвы перекроют из-за Кремлёвской ёлки

Движение в центре столицы 26 декабря будет перекрыто с 08:30 до 15:00. Такие меры приняты в связи с проведением новогодней ёлки в Государственном Кремлёвском дворце. Об этом сообщает официальный сайт мэра Москвы.

— Полное перекрытие 26 декабря с 8:30 до 15:00 на участке Б. Москворецкий мост, пл. Васильевский Спуск, Москворецкая ул. и ул. Варварка, — говорится в сообщении.

Автомобилистов просят быть внимательнее и заранее выбирать маршруты объезда.