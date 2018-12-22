"Настоящая еврозима". Синоптики рассказали о погоде в Москве 22 декабря

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"Настоящая еврозима". Синоптики рассказали о погоде в Москве 22 декабря

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Сегодня погодные условия в Московской области будут определяться североатлантическим циклоном, который устроит жителям региона настоящую "еврозиму". Об этом сообщает центр погоды "Фобос".

Отмечается, что 22 декабря в столицу придут снегопады и потепление. Температурный фон, по словам синоптиков, вернётся в своё климатическое русло.

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Днём ожидается облачность, температура в Москве составит –2…–4 градуса, в области –1…–6 градуса по Цельсию.

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