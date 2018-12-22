Косачёв назвал угрозой отказ ГА ООН принять резолюцию России по Договору о РСМД

Российский сенатор отметил, что на деле позицию РФ по вопросу поддерживает большое количество стран, многие из которых просто опасаются резкой реакции США.

Сенатор Константин Косачёв прокомментировал отклонение Генассамблеей ООН российской резолюции по Договору о ликвидации ракет средней и меньшей дальности и назвал западную партийную дисциплину угрозой миру. Об этом он написал на своей странице в "Фейсбуке".

— Западная партийная дисциплина становится самостоятельной угрозой миру, и уничтожение важнейшего договора по контролю над вооружениями будет на совести не только Вашингтона, но и его союзников, — написал Косачёв.

Он отметил, что голосование, несмотря ни на что, не принесло "сокрушительного" результата. На деле позицию РФ по вопросу о ДРСМД поддерживает большое количество стран, многие из которых "просто опасаются гнева Вашингтона, всерьёз нацелившегося на слом контроля над ДРСМД".

Напомним, Генассамблея ООН не приняла резолюцию РФ в поддержку Договора о РСМД. Резолюцию поддержали 43 страны, против высказались — 46 и воздержались 78 членов организации.