Косачёв назвал угрозой отказ ГА ООН принять резолюцию России по Договору о РСМД

Сенатор Константин Косачёв прокомментировал отклонение Генассамблеей ООН российской резолюции по Договору о ликвидации ракет средней и меньшей дальности и назвал западную партийную дисциплину угрозой миру. Об этом он написал на своей странице в "Фейсбуке".
— Западная партийная дисциплина становится самостоятельной угрозой миру, и уничтожение важнейшего договора по контролю над вооружениями будет на совести не только Вашингтона, но и его союзников, — написал Косачёв.
Он отметил, что голосование, несмотря ни на что, не принесло "сокрушительного" результата. На деле позицию РФ по вопросу о ДРСМД поддерживает большое количество стран, многие из которых "просто опасаются гнева Вашингтона, всерьёз нацелившегося на слом контроля над ДРСМД".
Напомним, Генассамблея ООН не приняла резолюцию РФ в поддержку Договора о РСМД. Резолюцию поддержали 43 страны, против высказались — 46 и воздержались 78 членов организации.
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