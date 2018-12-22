Москвичей предупредили о сильном снеге и гололедице в субботу

Водителям рекомендуют значительно снизить скорость и соблюдать дистанцию на дороге.

Главное управление МЧС России по городу Москве предупредило жителей города о сильном снеге и гололедице в субботу. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на ведомство.

— Управление МЧС России по городу Москве настоятельно рекомендует водителям (…) снизить скорость движения и увеличить дистанцию от впереди идущих транспортных средств... Пешеходам (…) быть более бдительными, аккуратными, — говорится в сообщении.

Как ранее писал Лайф, днём в Москве ожидается облачность, температура составит –2…–4 градуса, в области –1…–6 градуса.