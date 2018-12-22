Насильно посадил в машину. В Москве неизвестный попытался похитить женщину

Подозреваемый задержан. В отношении него возбуждено уголовное дело. Потерпевшая спасена.

В Москве полицейские задержали подозреваемого в попытке похищения женщины. Как сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах, сам инцидент произошёл 21 декабря на Синявской улице в районе Молжаниново.

— Неизвестный насильно посадил 32-летнюю женщину в автомобиль ВАЗ-21150, после чего скрылся, — рассказал источник. — Для розыска автомобиля был введён план "Перехват".

Вскоре машину обнаружили на 65-м км МКАД сотрудники ДПС. Женщину спасли, а мужчину задержали. Возбуждено уголовное дело по статье "Похищение человека".