Ирландская авиакомпания задумалась об отказе от SSJ-100

Глава "Гражданских самолётов Сухого" заявил, что перевозчик CityJet поменял свою бизнес-модель.

Ирландская авиакомпания CityJet рассматривает возможность отказа от эксплуатации самолётов Sukhoi Superjet 100. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на президента "Гражданских самолётов Сухого" Александра Рубцова.

— По CityJet у нас ситуация следующая: они свою бизнес-модель поменяли… Поэтому мы, видимо, будем модифицировать наш контракт, потому что предыдущие договорённости были одни, а жизнь повернулась другим образом, — сказал Рубцов.

Он также сообщил, что мексиканская авиакомпания Interjet планирует отдать 15 самолётов SSJ-100 в аренду другим компаниям и приобрести восемь новых воздушных судов этого типа.

По его словам, спрос на самолёты "Сухого" есть в Латинской Америке и других странах, поэтому компания намерена помогать размещать самолёты на всех возможных рынках.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков рассказал о том, что "Аэрофлот" подписал контракт на покупку около 100 самолётов SSJ-100.