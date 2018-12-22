Путин поздравил энергетиков с профессиональным праздником

Президент России Владимир Путин поздравил работников и ветеранов энергетической отрасли с Днём энергетика, сообщается на сайте Кремля. Российский лидер отметил, что в нашей стране в этой сфере всегда трудились настоящие профессионалы.
— Отрадно, что вы ответственно подходите к своим обязанностям, достойно справляетесь с поставленными задачами, — отметил глава государства.
Среди главных задач Путин отметил:
- строительство и модернизацию мощностей и сетевой инфраструктуры;
- широкое внедрение передовых и экологичных технологий;
- повышение доступности услуг.
В России День энергетика отмечается с 1966 года. С 2015-го его празднуют 22 декабря.
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