Путин поздравил энергетиков с профессиональным праздником

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Путин поздравил энергетиков с профессиональным праздником

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Владимир Путин. Фото: ©РИА Новости/Михаил Климентьев

В России День энергетика отмечается с 1966 года. С 2015-го его празднуют 22 декабря.

Президент России Владимир Путин поздравил работников и ветеранов энергетической отрасли с Днём энергетика, сообщается на сайте Кремля. Российский лидер отметил, что в нашей стране в этой сфере всегда трудились настоящие профессионалы.

— Отрадно, что вы ответственно подходите к своим обязанностям, достойно справляетесь с поставленными задачами, — отметил глава государства.

Среди главных задач Путин отметил:

  • строительство и модернизацию мощностей и сетевой инфраструктуры;
  • широкое внедрение передовых и экологичных технологий;
  • повышение доступности услуг.

В России День энергетика отмечается с 1966 года. С 2015-го его празднуют 22 декабря.

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