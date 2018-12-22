Bloomberg рассказал, сколько потеряли богатейшие люди мира за год

К снижению рынков в конце года привели напряжённость в мировой торговле и опасения по поводу рецессии в США.

Богатейшие люди мира за 2018 год суммарно потеряли 511 млрд долларов, выяснило Bloomberg. По данным издания, к снижению рынков в конце года привели такие факторы, как напряжённость в мировой торговле и опасения по поводу рецессии в США.

Как отмечается, совокупный чистый капитал 500 самых богатых предпринимателей планеты, которые вошли в Bloomberg Billionaires Index, сократился до 4,7 трлн долларов. Волатильности не удалось избежать даже главе Amazon Джеффу Безосу, который стал самым богатым человеком в истории. В сентябре капитал миллиардера достиг 168 млрд долларов, однако позже эта сумма сократилась на 53 млрд.

Ранее специалисты финансового холдинга UBS Group AG и консалтинговой компании PricewaterhouseCoopers рассказали о том, что в мире за 2018 год появилось 200 новых миллиардеров.