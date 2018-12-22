Захарова ответила на заявление американской разведки о "вмешательстве РФ"

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова ответила на заявление американской разведки о "вмешательстве России, Ирана и Китая" в выборы США. Соответствующий пост она разместила на своей странице в "Фейсбуке".
По её словам, те, кто обвиняет перечисленные страны во вмешательстве, выставляют американский народ на посмешище.
— Такими методами США нескоро станут "снова великими", так как, кроме презрения и брезгливости, это поведение властелинов мира ничего не вызывает, — написала Захарова.
Так она прокомментировала заявление директора Национальной разведки США Дэниела Коутса о том, что Россия, Китай и Иран якобы вмешивались в промежуточные выборы в США в текущем году.
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