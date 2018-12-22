Президент Белоруссии Александр Лукашенко посетит Москву 25 декабря и проведёт встречу с российским лидером Владимиром Путиным. Об этом сообщила пресс-секретарь белорусского президента Наталья Эйсмонт в беседе с ТАСС.
— В центре внимания в ходе переговоров будут все наиболее актуальные вопросы нашего взаимодействия, — сказала пресс-секретарь.
Как отмечается, формат переговоров предусматривает и участие в них членов правительств двух государств.
Лидеры стран уже встречались 6 декабря и поспорили из-за цен на российский газ. Позже белорусский президент извинился.
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