"Декоммунизировать!" Порошенко высмеяли за юбилей "украинского" Ан-225

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"Декоммунизировать!" Порошенко высмеяли за юбилей "украинского" Ан-225

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Фото: © РИА "Новости" / Ирина Александрова

Комментаторы напомнили лидеру Украины, что указанное воздушное судно является достижением советского, а не украинского авиастроения.

Пользователи социальных сетей высмеяли украинского президента Петра Порошенко, который в своём аккаунте в "Твиттере" отметил 30-летие "украинского гиганта" Ан-225. Некоторые комментаторы в шутку предложили "декоммунизировать" самолёт, который был произведён в СССР фактически в единичном экземпляре.

<p>Обладатель абсолютного рекорда грузоподъёмности — и вообще 240 мировых авиарекордов — всё это наша легендарная и уникальная &#34;Мрия&#34;</p>

— Украинский гигант Ан-225, который по кодификации НАТО имеет ещё одно замечательное имя "Казак", — говорит Порошенко. — Сегодня "Мрия" празднует 30-летний юбилей!

Пользователи Сети напомнили лидеру Украины, что указанное воздушное судно является достижением советского, а не украинского авиастроения.

Не ваша, а советская

Чудо-изобретение радянського оккупационного режима. Декоммунизировать!

Да, все мы, старики родом из СССР, помним и "Буран", и "Мрию" (неофициальное название Ан-225. — Прим. ред.)

Аэробус Ан-225 "Мрия" — достижение всего советского авиастроения! Браво, СССР!

Разработанный ОКБ им. О.К. Антонова Ан-225 "Мрия" является одним из самых больших и грузоподъёмных самолётов в мире. Своей первый полёт он совершил 21 декабря 1988 года.

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