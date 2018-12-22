Глава "Нафтогаза" заявил о проблемах с закупкой газа в пик отопительного периода

В следующем году компанию ожидает дефицит ликвидности объёмом 35,2 миллиарда гривен.

В начале 2019 года у "Нафтогаза" могут возникнуть проблемы с закупкой газа, заявил глава компании Андрей Коболев.

— В 2018 году группа "Нафтогаз" имеет отрицательный чистый денежный поток. Мы войдём в 2019 год с минимальными остатками денежных средств, что затрудняет закупки газа в пик отопительного периода, — написал Коболев в "Фейсбуке".

По его словам, финансовые проблемы также могут грозить срывом проектов по добыче газа и модернизации газотранспортной системы. Топ-менеджер подчеркнул, что проблемы возникли, в частности, из-за продаж газа по льготным ценам, так как правительство не компенсирует потери газовой монополии.

— В общем, мы видим, что в 2019-м нас ожидает дефицит ликвидности объёмом 35,2 миллиарда гривен, — заключил Коболев.

Напомним, в этом году города Кривой Рог, Смела и Херсон из-за долгов перед "Нафтогазом" не смогли вовремя начать отопительный сезон. Политолог Владимир Жарихин предложил президенту Украины Петру Порошенко лавры "замораживателя" страны.