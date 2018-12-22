Украина и НАТО договорились об интенсификации сотрудничества в 2019 году

Украина и Североатлантический альянс договорились об интенсификации сотрудничества в 2019 году. Об этом сообщает пресс-служба СНБО Незалежной. Такого решения удалось достигнуть в ходе заседания совместной рабочей группы, которое проходило в штаб-квартире НАТО.

Сообщается, что по результатам заседания были определены основные направления реализации Дорожной карты оборонно-технического сотрудничества Украины — НАТО.

В частности, она включает в себя внедрение технических стандартов альянса, профессиональную подготовку персонала, совершенствование системы безопасности хранения ракет и боеприпасов.