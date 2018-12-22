Китай успешно запустил первый экспериментальный спутник связи

Разработчики планируют до конца 2022 года вывести на орбиту 60 аппаратов "Хунъюнь".

В Китае успешно прошёл запуск экспериментального спутника связи в рамках проекта "Хунъюнь". Об этом сообщает агентство Синьхуа.

— 22 декабря в 7:51 по местному времени (02:51 мск) с космодрома Цзюцюань в Северо-Западном Китае состоялся успешный запуск ракеты-носителя "Чанчжэн-11", — говорится в сообщении.

Китайская корпорация аэрокосмической науки и техники, занимавшаяся разработкой спутника, планируют до конца 2022 года вывести на орбиту 60 аппаратов "Хунъюнь".

Позже к ним добавят ещё 200 меньших по размеру аппаратов с целью формирования низкоорбитальной системы спутниковой связи "Хунъюнь".

В начале декабря Национальное космическое управление Китая сообщило о запуске платформы с луноходом "Чанъэ-4" на борту для изучения обратной стороны Луны.