МИД РФ: Отклонённая резолюция по ДРСМД позволит США разрушить это соглашение

По мнению ведомства, теперь в гонку вооружений или прямую конфронтацию "могут быть ввергнуты сразу несколько регионов мира".

Отклонённая резолюция по Договору о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) в Генассамблее ООН позволит Соединённым Штатам разрушить это соглашение. Об этом заявило Министерство иностранных дел России.

— Своим попустительством либо бездумным соглашательством эти страны де-факто благословили Вашингтон на разрушение договора, — говорится в сообщении МИД.

В ведомстве добавили, что итоги голосования в Генассамблее ООН по проекту резолюции, предложенному Россией, вызывают разочарование.

— Всего нескольких голосов не хватило для того, чтобы арифметическое большинство стран однозначно и без надуманных отговорок высказалось в пользу поддержания жизнеспособности данного соглашения, — подчеркнули дипломаты.

Накануне Генассамблея ООН большинством голосов отклонила резолюцию в поддержку сохранения действия Договора о РСМД, которую предложила Россия и поддержал ряд дургих стран.