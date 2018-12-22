В USADA надеются, что WADA вновь лишит РУСАДА прав

Глава Антидопингового агентства США (USADA) Трэвис Тайгарт надеется, что Всемирное антидопинговое агентство (WADA) вновь лишит статуса Российское антидопинговое агентство (РУСАДА). Его слова передаёт агентство Associated Press.
— Сюрприз, кто-то шокирован этим? Будем надеяться, что руководство WADA наконец-то усвоило урок и немедленно объявит его (РУСАДА. — Прим. ред.) не соответствующим кодексу, — сказал Тайгарт.
Напомним, исполком 20 сентября WADA проголосовал за восстановление в правах РУСАДА.
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