Нападение рязанских футболистов на женщину попало на видео

Министерство внутренних дел России по Рязанской области обнародовало видео нападения местных футболистов на женщину. Ролик опубликован на YouTube.
21-летний Дмитрий Митин и 18-летний Артём Надеев избили женщину и отняли у неё деньги и телефон. Позднее подозреваемые были задержаны. Один из них помещён в СИЗО на два месяца, другой проведёт такой же срок под домашним арестом.
На сайте Профессиональной футбольной лиги Митин числится в заявочном листе футбольного клуба "Рязань", а Надеев выступает за молодёжный состав.
В отношении спортсменов заведены уголовные дела по статье "Грабёж", санкция которой предусматривает до семи лет колонии.
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