Нападение рязанских футболистов на женщину попало на видео

Один из спортсменов помещён в СИЗО на два месяца, другой проведёт такой же срок под домашним арестом.

Министерство внутренних дел России по Рязанской области обнародовало видео нападения местных футболистов на женщину. Ролик опубликован на YouTube.

21-летний Дмитрий Митин и 18-летний Артём Надеев избили женщину и отняли у неё деньги и телефон. Позднее подозреваемые были задержаны. Один из них помещён в СИЗО на два месяца, другой проведёт такой же срок под домашним арестом.

На сайте Профессиональной футбольной лиги Митин числится в заявочном листе футбольного клуба "Рязань", а Надеев выступает за молодёжный состав.

В отношении спортсменов заведены уголовные дела по статье "Грабёж", санкция которой предусматривает до семи лет колонии.