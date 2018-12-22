Пудинг и печеньки. В NASA рассказали, чем экипаж МКС поужинает в Рождество

Помимо праздничного застолья у обитателей космической станции будут обязательные физические упражнения.

Экипаж Международной космической станции отметит Рождество 25 декабря копчёной индейкой, клубникой, пудингом и макаронами с сыром. Об этом рассказали представители NASA в беседе с РИА "Новости".

По словам сотрудника космического агентства Дэниела Хуота, рождественский ужин будут копченая индейка, на гарнир — зелёные бобы с грибами или бобы с картошкой, любимые американцами макароны с сыром, запечённая под сырным соусом картошка и кукуруза.

На десерт у экипажа будет хлебный пудинг, батат в сахарной глазури, клубника и печенье.

Помимо праздничного застолья 25 декабря обитателей космической станции ждут обязательные физические упражнения. Новый год команда МКС встретит рабочим днём. В этот день будет проходить загрузка пристыкованного к станции грузового корабля Dragon, который в начале года вернётся Землю.

Как ранее писал Лайф, экипаж МКС будет встречать Новый год целых 16 раз.