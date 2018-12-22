Умер физик-теоретик Сергей Псахье

Российский физик-теоретик Сергей Псахье скончался в Томске в возрасте 66 лет. Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на Томский научный центр Сибирского отделения Российской академии наук.

— Псахье скончался сегодня. Причина смерти пока не известна, — сказал собеседник агентства.

Сергей Псахье окончил Томский госуниверситет. В 1994–1995 годах работал в Университете Северной Каролины (США), является членом Нью-Йоркской академии наук. С 2002 года Псахье занимал должность директора Института физики прочности и материаловедения СО РАН, а в 2011 году его избрали членом-корреспондентом РАН.