Митрополит Онуфрий провёл встречу с послом США на Украине

Митрополит Киевский и всея Украины Онуфрий в Киево-Печерской лавре обсудил с послом Соединённых Штатов Америки на Украине Мари Йованович церковно-государственные отношения и проблему права на свободу вероисповедания в стране, сообщает информационно-просветительский отдел канонической Украинской православной церкви.

— Во время встречи обсуждался ряд актуальных вопросов церковной жизни, церковно-государственных отношений, а также обеспечения права на свободу вероисповедания, — уточняется в сообщении.

В четверг Верховная рада приняла документ, который может лишить УПЦ её названия. В тексте сообщается, что он вступает в силу после опубликования, перед этим его должен подписать президент Украины Пётр Порошенко. В соответствии с документом, у канонической УПЦ будет четыре месяца на смену названия. УПЦ уже обратилась к Петру Порошенко с просьбой наложить вето на данный документ.