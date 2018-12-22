Прокуратура Саратова начала проверку по факту нарушения теплоснабжения в городе

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Прокуратура Саратова начала проверку по факту нарушения теплоснабжения в городе

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Фото: © МЧС России

Для координации работ по устранению аварии был создан штаб, его задача — ликвидировать аварию в кратчайшие сроки и запустить тепло жителям домов.

Саратовская прокуратура начала проверку по факту двух аварий, которые произошли на двух теплосетях в городе. Из-за них без тепла в своих домах в морозную погоду осталось более 26 тысяч человек. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

— Для того чтобы в оперативном режиме реагировать на нарушения прав граждан, в прокуратуре области действует телефон горячей линии: +79658845660, — говорится в сообщении.

Там также добавили, что для координации работ по устранению аварии был создан штаб, в который вошли представители ведомства, органов местного самоуправления и ресурсоснабжающей компании.

Перед оперативным штабом поставлена задача ликвидировать аварию в кратчайшие сроки и запустить тепло жителям домов.

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