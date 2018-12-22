Операторы РФ в 2019 году могут отменить плату за входящие звонки в Белоруссии

Для этого тарифы по пропуску трафика на сети белорусских операторов должны быть снижены до российского уровня.

Российские мобильные операторы могут отменить плату за входящие звонки для абонентов, которые находятся на территории Белоруссии, к середине 2019 года. Об этом заявил глава Министерства связи и массовых коммуникаций Константин Носков на 55-м парламентском собрании союза РФ и Белоруссии.

Отмена платы произойдёт в том случае, если тарифы по пропуску трафика на сети белорусских операторов будут снижены до российского уровня.

— Если произойдёт снижение до российского уровня, то наши операторы готовы обеспечить к середине года бесплатные входящие для наших абонентов, — пояснил он.

Носков добавил, что сейчас тарифы на интерконнект в Белоруссии являются самыми высокими в СНГ и составляют около 30 американских центов за минуту, у российских операторов — от 14 до 19 центов. Таким образом, полная отмена роуминга без выравнивания ставок может привести к потерям в размере 1,5–2 миллиарда рублей в год для каждого российского оператора связи.

По словам Носкова, стороны планируют договориться выравнять ставку в феврале 2019 года. После этого страны в мае следующего года планируют изменить соглашение между операторами связи, которое будет предусматривать снижение тарифов для конечных пользователей.

— Предварительное согласие российских операторов под этим планом есть. Мы неделю назад передали нашим белорусским коллегам этот план, я надеюсь, что после новогодних праздников мы достигнем соответствующих соглашений, — резюмировал министр.

Ранее Спикер Госдумы России Вячеслав Володин раскритиковал российские и белорусские профильные министерства за промедление при реализации решения по отмене роуминга между странами.

Напомним, что только в России отмена национального роуминга позволит россиянам сэкономить 36 миллиардов рублей за год. Накануне закон одобрил Совет Федерации.