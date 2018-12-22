Операторы РФ в 2019 году могут отменить плату за входящие звонки в Белоруссии

Российские мобильные операторы могут отменить плату за входящие звонки для абонентов, которые находятся на территории Белоруссии, к середине 2019 года. Об этом заявил глава Министерства связи и массовых коммуникаций Константин Носков на 55-м парламентском собрании союза РФ и Белоруссии.
Отмена платы произойдёт в том случае, если тарифы по пропуску трафика на сети белорусских операторов будут снижены до российского уровня.
— Если произойдёт снижение до российского уровня, то наши операторы готовы обеспечить к середине года бесплатные входящие для наших абонентов, — пояснил он.
Носков добавил, что сейчас тарифы на интерконнект в Белоруссии являются самыми высокими в СНГ и составляют около 30 американских центов за минуту, у российских операторов — от 14 до 19 центов. Таким образом, полная отмена роуминга без выравнивания ставок может привести к потерям в размере 1,5–2 миллиарда рублей в год для каждого российского оператора связи.
По словам Носкова, стороны планируют договориться выравнять ставку в феврале 2019 года. После этого страны в мае следующего года планируют изменить соглашение между операторами связи, которое будет предусматривать снижение тарифов для конечных пользователей.
— Предварительное согласие российских операторов под этим планом есть. Мы неделю назад передали нашим белорусским коллегам этот план, я надеюсь, что после новогодних праздников мы достигнем соответствующих соглашений, — резюмировал министр.
Ранее Спикер Госдумы России Вячеслав Володин раскритиковал российские и белорусские профильные министерства за промедление при реализации решения по отмене роуминга между странами.
Напомним, что только в России отмена национального роуминга позволит россиянам сэкономить 36 миллиардов рублей за год. Накануне закон одобрил Совет Федерации.
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